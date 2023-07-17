На Кримському мосту знову вибухи: окупанти пишуть про відсутність одного із прольотів (фото і відео)

"Бавовна" відвідала скандально відомий міст в районі третьої-четвертої години ранку

У понеділок, 17 липня, на Кримському мосту прогриміло кілька гучних вибухів. Очевидці стверджують, що внаслідок цього є руйнування кількох опор та, ймовірно, однієї із секцій переправи. Також є дані про пошкодження одного із легкових автомобілів, імовірно, без загиблих не обійшлося.

Перші дані про надзвичайну пригоду повідомив гауляйтер Криму сергій аксьонов у своєму Telegram-каналі. Згодом фото та відео з місця події почали розповсюджувати російські "воєнкори" та інші пабліки типу Shot.

Зазначимо, що подія сталася десь між третьою та четвертою годиною ранку. За попередньою інформацією, вибухи прогриміли поблизу 145 опори мосту з боку Краснодарського краю рф.

У росіян уже почалася паніка, аксьонов закликає не їхати до Криму через міст, а обирати для цього "альтернативний сухопутний маршрут через нові регіони" — себто відправляє громадян рф через окуповані Донеччину, Запоріжжя та Херсонщину.

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