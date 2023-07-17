Надводні дрони з Грузії: пропагандисти розганяють свою версію вибухів на Кримському мосту

Пропагандисти озвучили свою версію подій

У ніч проти 17 липня Кримський міст, у районі якого чули потужні вибухи, атакували морськими безпілотниками. Їх могли запустити з території "третьої країни".

Таку версію подій розганяють російські ЗМІ.

За даними джерела, удар нібито завдавав надводних БПЛА.

"Про це свідчить характер пошкоджень опори і те, що пошкодження полотна сталося на значно меншій протяжності, ніж після першого теракту восени минулого року. Водночас могли застосовуватися і ракети повітря-земля, про що надходила інформація раніше", — пишуть пропагандисти.

У своїх найкращих традиціях путінські видання стверджують, що ці безпілотники нібито пускали з кораблів, які використовували в рамках "Зернової угоди".

"Крім того, ворожий безпілотник міг бути запущений і з території третьої країни, наприклад, Грузії", — пишуть росіяни.

Водночас інші джерела зазначають, що проліт Кримського мосту у бік Тамані повністю зруйнований, ще один у напрямку Керчі просів.

Раніше "Телеграф" писав про те, що внаслідок вибухів на Кримському мості загинули двоє людей, є також постраждала дитина.