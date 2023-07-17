Надводні дрони з Грузії: пропагандисти розганяють свою версію вибухів на Кримському мосту
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Пропагандисти озвучили свою версію подій
У ніч проти 17 липня Кримський міст, у районі якого чули потужні вибухи, атакували морськими безпілотниками. Їх могли запустити з території "третьої країни".
Таку версію подій розганяють російські ЗМІ.
За даними джерела, удар нібито завдавав надводних БПЛА.
"Про це свідчить характер пошкоджень опори і те, що пошкодження полотна сталося на значно меншій протяжності, ніж після першого теракту восени минулого року. Водночас могли застосовуватися і ракети повітря-земля, про що надходила інформація раніше", — пишуть пропагандисти.
У своїх найкращих традиціях путінські видання стверджують, що ці безпілотники нібито пускали з кораблів, які використовували в рамках "Зернової угоди".
"Крім того, ворожий безпілотник міг бути запущений і з території третьої країни, наприклад, Грузії", — пишуть росіяни.
Водночас інші джерела зазначають, що проліт Кримського мосту у бік Тамані повністю зруйнований, ще один у напрямку Керчі просів.
Раніше "Телеграф" писав про те, що внаслідок вибухів на Кримському мості загинули двоє людей, є також постраждала дитина.