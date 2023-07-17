Є загиблі: з’явилися нові дані про вибух на Кримському мості (фото)

Сім’я їхала до Криму зі Старого Осколу

Внаслідок вибухів на Кримському мосту, які прогриміли в ніч проти 17 липня, загинули двоє людей.

Як заявив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков, загиблі пересувалися машиною мостом у момент інциденту.

Також, за його словами, у транспортному засобі знаходилася дитина.

"Постраждала дівчинка, поранення середньої тяжкості, перебуває вже під наглядом лікарів... Найважче — її батьки загинули, тато та мама", - уточнив він.

За даними російських ЗМІ, яка постраждала 14 років, її доставили до однієї з лікарень Краснодарського краю. У неї діагностовано множинні травми тіла, а також перелом носа та струс головного мозку.

Загиблу матір дівчинки звали Наталія К., їй було 36 років. Також загинув і 40-річний голова родини.

"Сім’я їхала до Криму зі Старого Осколу", — зазначає джерело.

На опублікованих кадрах у мережі видно, що на місці вибуху перебуває пошкоджений автомобіль. Чи були загиблі саме у цьому транспортному засобі – невідомо.

Раніше "Телеграф" писав про те, що росіяни почали писати у соціальних мережах після вибухів на Кримському мості.