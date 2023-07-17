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Атака на Кримський міст: що сталося вночі на Кримському мосту та як він виглядає зараз (оновлюється)

Автор
Влад Пєрязєв Влад Пєрязєв
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Наслідки вибуху на Кримському мосту Новина оновлена 17 липня 2023, 11:56
Наслідки вибуху на Кримському мосту. Фото Telegram

Попередній вибух на Кримському мосту стався восени минулого року

Сьогодні вночі 17 липня на Кримському мосту прогриміло кілька потужних вибухів. Як видно з фото та описів очевидців, зруйнувалися кілька опор та одна із секцій мосту. Є інформація про загиблих. Пізніше стало відомо, що це, ймовірно, спланована операція українських спецслужб, яку здійснили за допомогою водних БПЛА. Нині інформація про вибух продовжує оновлюватися.

11:22 Мережа вибухнула мемами про вибухи на Кримському мосту. Люди роблять стилізовані вітальні листівки чи обігрують ситуації з очільником ПВК "Вагнера" Пригожиним.

11:12 В СБУ офіційно прокоментували ситуацію. Там заявили, що усі деталі розкриють після перемоги, зазначивши, що міст "не витримав військового навантаження".

10:55 Тим часом в рф Національний антитерористичний комітет порушив кримінальну справу щодо вибухів на Кримському мосту за статтею "теракт". Там уже знайшли "руку Заходу" в організації інциденту.

10:47 Керівник Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Ігор Соловей пояснив "Телеграфу", чому росіянам не варто їхати до окупованого Криму. Він назвав міст "хронічно аварійним".

10:18 В СБУ потролили росіян після вибуху на Кримському мосту. Пресслужба СБУ опублікувала оригінальний вірш про атаку на міст, який викликав захват у мережі.

9:29 Очевидці з місця подій публікують фото, як виглядає міст після вибуху — один проліт просів, а інший опинився в морі. Нині продовжують з'являтися світлини наслідків інциденту.

Вибух на Кримському мосту - наслідки атаки
Наслідки вибуху на Кримському мосту

9:18 У СБУ вельми оригінально відреагували на події на Керченському мосту. Як вдалося з'ясувати "Телеграфу" у джерел в СБУ, організувати вибух на Кримському мосту могли здійснити оперативники Служби безпеки спільно з Військово-морськими силами.

08:41 Російські пропагандисти почали просувати власну версію подій. Говорили, що міст могли атакувати надводні дрони з третьої країни, до прикладу, з Грузії.

8:02 Внаслідок вибуху на Кримському мосту є загиблі. Як повідомили російські Telegram-канали, під час вибуху постраждала сім'я з Бєлгородської області — дорослі загинули, їхню 14-річну доньку госпіталізували. Вони їхали машиною по мосту під час інциденту. є

07:57 В ГУР особливо багато не коментували ситуацію довкола вибухів на Кримському мосту. Речник відомства лише зазначив, що Кримський міст — це зайва конструкція.

06:34 Атака на Кримський міст спричинила паніку серед росіян. Вибухи викликали серед них багато гніву та закликів до "знищення Києва. Інцидент стався приблизно о 3-й ночі.

Нагадаємо, що всі деталі про вибух на Кримському мосту ви можете прочитати у нашому матеріалі. Зауважимо, що на початку літа на мосту помітили величезні тріщини, тож у мережі думали, що конструкція з часом може розвалитися і сама.

Теги:
#Крим #Вибух #Кримський міст