Атака на Кримський міст: що сталося вночі на Кримському мосту та як він виглядає зараз (оновлюється)

Попередній вибух на Кримському мосту стався восени минулого року

Сьогодні вночі 17 липня на Кримському мосту прогриміло кілька потужних вибухів. Як видно з фото та описів очевидців, зруйнувалися кілька опор та одна із секцій мосту. Є інформація про загиблих. Пізніше стало відомо, що це, ймовірно, спланована операція українських спецслужб, яку здійснили за допомогою водних БПЛА. Нині інформація про вибух продовжує оновлюватися.

11:22 Мережа вибухнула мемами про вибухи на Кримському мосту. Люди роблять стилізовані вітальні листівки чи обігрують ситуації з очільником ПВК "Вагнера" Пригожиним.

11:12 В СБУ офіційно прокоментували ситуацію. Там заявили, що усі деталі розкриють після перемоги, зазначивши, що міст "не витримав військового навантаження".

10:55 Тим часом в рф Національний антитерористичний комітет порушив кримінальну справу щодо вибухів на Кримському мосту за статтею "теракт". Там уже знайшли "руку Заходу" в організації інциденту.

10:47 Керівник Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Ігор Соловей пояснив "Телеграфу", чому росіянам не варто їхати до окупованого Криму. Він назвав міст "хронічно аварійним".

10:18 В СБУ потролили росіян після вибуху на Кримському мосту. Пресслужба СБУ опублікувала оригінальний вірш про атаку на міст, який викликав захват у мережі.

9:29 Очевидці з місця подій публікують фото, як виглядає міст після вибуху — один проліт просів, а інший опинився в морі. Нині продовжують з'являтися світлини наслідків інциденту.

Наслідки вибуху на Кримському мосту

9:18 У СБУ вельми оригінально відреагували на події на Керченському мосту. Як вдалося з'ясувати "Телеграфу" у джерел в СБУ, організувати вибух на Кримському мосту могли здійснити оперативники Служби безпеки спільно з Військово-морськими силами.

08:41 Російські пропагандисти почали просувати власну версію подій. Говорили, що міст могли атакувати надводні дрони з третьої країни, до прикладу, з Грузії.

8:02 Внаслідок вибуху на Кримському мосту є загиблі. Як повідомили російські Telegram-канали, під час вибуху постраждала сім'я з Бєлгородської області — дорослі загинули, їхню 14-річну доньку госпіталізували. Вони їхали машиною по мосту під час інциденту. є

07:57 В ГУР особливо багато не коментували ситуацію довкола вибухів на Кримському мосту. Речник відомства лише зазначив, що Кримський міст — це зайва конструкція.

06:34 Атака на Кримський міст спричинила паніку серед росіян. Вибухи викликали серед них багато гніву та закликів до "знищення Києва. Інцидент стався приблизно о 3-й ночі.

Нагадаємо, що всі деталі про вибух на Кримському мосту ви можете прочитати у нашому матеріалі. Зауважимо, що на початку літа на мосту помітили величезні тріщини, тож у мережі думали, що конструкція з часом може розвалитися і сама.