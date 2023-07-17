Пошкодження на Кримському мосту видно з космосу: супутникові знімки показали у мережі

Міст атакований ближче до російської частини материка

У мережі показали супутникові знімки Кримського мосту після нічної атаки 17 липня. На кадрах можна побачити руйнування, які завдали, за словами росіян, морських дронів.

Супутникові знімки опублікувала компанія Maxar на своїй сторінці у Twitter. Також вона вказала точні координати пошкодженого відрізка мосту через Керченську протоку.

На кадрах видно, як частина автомобільного мосту начебто з’їхала убік. Саме дорожнє полотно почорніло від наслідків вибуху. Зазначається, що атаковано північну частину мосту з боку материкової росії, хоча минулі атаки припадали на ту частину мосту, яка ближче до території окупованого Криму.

Нагадаємо, що Кримський міст був повторно атакований у ніч проти 17 липня, що викликало паніку серед росіян. Попередня атака на улюблений міст путіна була здійснена 8 жовтня 2022 року. Пізніше стало відомо, що в результаті атаки на міст загинули двоє людей, а ще одна отримала поранення.

У росії відреагували на атаку на міст і заявили, що переправу через Керченську протоку атакували "два українські безпілотні навідні апарати". Винуватців шукають не лише серед українських спецслужб, а й на Заході, а саме серед "американських та британських спецслужб".

Також "Телеграф" розповідав про те, що в росії погрожують новою атакою на Україну після удару по Кримському мосту. Російський президент заявив, що міноборони вже готує відповідні пропозиції.