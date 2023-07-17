Підрив Кримського мосту: кому та які були надіслані сигнали

Окупанти ще можуть забратися з Криму, доки є можливість

У понеділок, 17 липня, на Кримському мості знову пролунали вибухи. Ступінь руйнування та ймовірний час відновлення поки що не зрозумілі. росія вже заявила, що це була атака з використанням українських безпілотних надводних апаратів і традиційно побачила в тому, що відбулося руку Заходу. Проте Україна офіційно на себе відповідальності не бере.

За неофіційними даними, це міг бути підрив із використанням морських дронів і справа рук оперативників Служби безпеки України та представників Військово-морських сил ЗСУ.

Експерти поділилися з "Телеграфом" своїми висновками про нову атаку на Кримський міст, який вже підривали восени 2022 року.

Колишній міністр закордонних справ України (2007—2009), дипломат з більш ніж 30-річним стажем Володимир Огризко впевнений, що те, що відбувається з Кримським мостом, вкотре демонструє – не буде місця на українській землі для російських окупантів, куди не прилетить привіт від наших воїнів, спецслужб тощо.

"Це – потужний сигнал для загарбників, що вони ще мають час зібратися – і вибратися з України живими", – наголошує експерт.

На його думку, російська реакція на ситуацію поки що досить млява.

"Те, що вони вирішили не продовжувати зернову угоду, було зрозуміло і без сьогоднішньої "бавовни". Мета країни-агресорки – не розв'язувати глобальні проблеми, а створювати їх", – пояснює Володимир Огризко.

Він зазначає, що реакція безпосередньо путіна, можливо, з’явиться пізніше. Але навряд чи чимось відрізнятиметься від того, що ми вже чули-бачили від представників його оточення.

"У росіян на сьогодні немає реальних можливостей реагувати на удари по тому самому Кримському мосту якось особливо жорстко. Навіть "п’яний вершник апокаліпсиса" як я називаю медвєдєва, і то у своїй сьогоднішній реакції був не схожий на себе. Що, схоже, каже лише про те, що реально відповісти – нема чим”, – констатує ексголова МЗС.

Член Ради з питань свободи слова при президенті Володимирі Зеленському, ексзаступник міністра інформполітики (2015-2016), радник міністра оборони України (2014-2015) Тетяна Попова розмірковує так:

"Зрозуміло, що росіяни намагатимуться якнайшвидше полагодити міст. Як було спочатку зрозуміло, що у всьому звинувачуватимуть Україну. Відомо, що залізничне полотно начебто не пошкоджено. Водночас такий вибух не міг не викликати проблеми в опорній конструкції. Представники країни-агресорки вже відправили перший поїзд з людьми. Подивимося, чи зможе там проходити важка техніка. Поки що її, начебто, вирішили переправляти за допомогою поромної переправи".

На думку експерта, тим, хто вирішив, що в Криму все ще можна відпочивати, слід залишати півострів в будь-який доступний спосіб.

"Далі буде тільки гірше, – впевнена Тетяна Попова. – Коли ЗСУ переріжуть сухопутний коридор, вибратися з Криму можна буде лише морем. А з історії ми пам’ятаємо, якою панікою, тиснявою та смертями скінчився відхід пароплавів з білогвардійцями, їхніми родинами та іншими прихильниками царського режиму, коли учасники більшовицького перевороту увірвалися до Криму”.

Політексперт, кандидат політичних наук, історик Олександр Палій не сумнівається, що росіяни намагатимуться відігратися на цивільному населенні України. І закликає бути максимально обережними.

"Окупантам слід зрозуміти, що ремонтувати міст нема особливого сенсу – він дуже вразливий. Крім того, росіяни повинні твердо знати, що незаконне перетинання державного кордону України в будь-який спосіб поза пунктами пропуску через цей самий держкордон карається позбавленням волі на строк до трьох років. Ті ж самі дії, вчинені повторно або групою осіб, караються позбавленням волі терміном від трьох до п’яти років", – зазначає експерт.

Крім того, нагадує він, в українському Кримінальному кодексі є відповідальність і за користування викраденим (до трьох років ув’язнення).

"Але потяг до чужого настільки сильний у росіян, що, здається, якщо Кримський міст зруйнувати вщент, вони ще довгий час пливтимуть через протоку, щоб погрітися під українським сонцем", — констатує експерт.