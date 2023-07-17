Керівник Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, експерт-міжнародник Ігор Соловей пояснив "Телеграфу", чому росіянам не варто їхати до окупованого Криму

Справжні причини чергового інциденту, який стався 17 липня на т. з. "Кримському мосту", поки не відомі. А пояснення окупаційної адміністрації та керівництва держави-агресорки не варті довіри.

Важливо розуміти, що міст через Керченську протоку – незаконно збудована конструкція, що підлягає демонтажу. В’їзд до тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим через цей об’єкт – протиправний.

Ще з початку будівництва були серйозні застереження щодо якості та безпеки конструкції. Зараз зрозуміло, що міст через Керченську протоку – хронічно аварійний об’єкт, користуватися яким небезпечно.

росія не здатна забезпечити безпеку пересування та перебування у тимчасово окупованому Криму. До його звільнення нерезидентам рекомендується утриматися від візитів на півострів.

Інцидент на мосту через Керченську протоку кремль, ймовірно, використає для нових голослівних звинувачень та жестів, спрямованих на ескалацію та порушення міжнародних угод.