Мост через Керченский пролив – хронически аварийный и пользоваться им опасно - Игорь Соловей
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Руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, эксперт-международник Игорь Соловей объяснил "Телеграфу", почему россиянам не стоит ехать в оккупированный Крым
Истинные причины очередного инцидента, происшедшего 17 июля на т. н. "Крымскому мосту", пока не известны. А объяснения оккупационной администрации и руководства государства-агрессора недостойны доверия.
Важно понимать, что мост через Керченский пролив – незаконно построенная конструкция, подлежащая демонтажу. Въезд во временно оккупированную Автономную Республику Крым через этот объект – противоправный.
Еще с начала строительства были серьезные оговорки по качеству и безопасности конструкции. Сейчас понятно, что мост через Керченский пролив – хронически аварийный объект, пользоваться которым опасно.
россия не способна обеспечить безопасность передвижения и пребывания во временно оккупированном Крыму. До его освобождения нерезидентам рекомендуется воздержаться от визитов на полуостров.
Инцидент на мосту через Керченский пролив кремль, вероятно, использует для новых голословных обвинений и жестов, направленных на эскалацию и нарушение международных соглашений.
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