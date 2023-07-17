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Атака на Крымский мост: что произошло ночью на Крымском мосту и как он выглядит сейчас (обновляется)

Автор
Влад Перязев Влад Перязев
Дата публикации
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Автор
Последствия взрыва на Крымском мосту Новость обновлена 17 июля 2023, 11:56
Последствия взрыва на Крымском мосту. Фото Telegram

Предыдущий взрыв на Крымском мосту произошел осенью прошлого года

Сегодня ночью 17 июля на Крымском мосту прогремело несколько мощных взрывов. Как видно из фотографий и описаний очевидцев, разрушились несколько опор и одна из секций моста. Есть информация о погибших. Позже стало известно, что это, вероятно, спланированная операция украинских спецслужб, проведенная с помощью водных БПЛА. В настоящее время информация о взрыве продолжает обновляться.

11:22 Сеть взорвалась мемами о взрывах на Крымском мосту. Люди делают стилизованные поздравительные открытки или обыгрывают ситуации с руководителем ЧВК "Вагнера" Пригожиным.

11:12 В СБУ официально прокомментировали ситуацию. Там заявили, что все детали раскроют после победы, отметив, что мост "не выдержал военной нагрузки".

10:55 Тем временем в рф Национальный антитеррористический комитет возбудил уголовное дело по взрывам на Крымском мосту по статье "теракт". Там уже нашли "руку Запада" в организации инцидента.

10:47 Руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Игорь Соловей объяснил "Телеграфу", почему россиянам не стоит ехать в оккупированный Крым. Он назвал мост "хронически аварийным".

10:18 В СБУ потролили россиян после взрыва на Крымском мосту. Пресс-служба СБУ опубликовала оригинальное стихотворение об атаке на мост, которое вызвало восторг в сети.

9:29 Очевидцы с места событий публикуют фото, как выглядит мост после взрыва – один пролет просел, а другой оказался в море. Сейчас продолжают появляться фотографии последствий инцидента.

Взрыв на Крымском мосту – последствия атаки
Последствия взрыва на Крымском мосту

9:18 В СБУ очень оригинально отреагировали на события на Керченском мосту. Как удалось выяснить Телеграфу у источников в СБУ, организовать взрыв на Крымском мосту могли осуществить оперативники Службы безопасности совместно с Военно-морскими силами.

08:41 Российские пропагандисты начали продвигать собственную версию событий. Говорили, что мост могли атаковать надводные дроны из третьей страны, например, из Грузии.

8:02 В результате взрыва на Крымском мосту есть погибшие.Как сообщили российские Telegram-каналы, в результате взрыва пострадала семья из Белгородской области — взрослые погибли, их 14-летнюю дочь госпитализировали. Они ехали по машине по мосту во время инцидента. есть

07:57 В ГУР особо многое не комментировали ситуацию вокруг взрывов на Крымском мосту. Спикер ведомства лишь отметил, что Крымский мост — это лишняя конструкция.

06:34 Атака на Крымский мост вызвала панику среди россиян. Взрывы вызвали среди них много гнева и призывов к "уничтожению Киева. Инцидент произошел примерно в 3 ночи.

Напомним, что все детали о взрыве на Крымском мосту вы можете прочесть в нашем материале. Заметим, что в начале лета на мосту заметили огромные трещины, так что в сети думали, что конструкция со временем может развалиться и сама.

Теги:
#Крым #Взрыв #Крымский мост