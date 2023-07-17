Атака на Крымский мост: что произошло ночью на Крымском мосту и как он выглядит сейчас (обновляется)

Предыдущий взрыв на Крымском мосту произошел осенью прошлого года

Сегодня ночью 17 июля на Крымском мосту прогремело несколько мощных взрывов. Как видно из фотографий и описаний очевидцев, разрушились несколько опор и одна из секций моста. Есть информация о погибших. Позже стало известно, что это, вероятно, спланированная операция украинских спецслужб, проведенная с помощью водных БПЛА. В настоящее время информация о взрыве продолжает обновляться.

11:22 Сеть взорвалась мемами о взрывах на Крымском мосту. Люди делают стилизованные поздравительные открытки или обыгрывают ситуации с руководителем ЧВК "Вагнера" Пригожиным.

11:12 В СБУ официально прокомментировали ситуацию. Там заявили, что все детали раскроют после победы, отметив, что мост "не выдержал военной нагрузки".

10:55 Тем временем в рф Национальный антитеррористический комитет возбудил уголовное дело по взрывам на Крымском мосту по статье "теракт". Там уже нашли "руку Запада" в организации инцидента.

10:47 Руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Игорь Соловей объяснил "Телеграфу", почему россиянам не стоит ехать в оккупированный Крым. Он назвал мост "хронически аварийным".

10:18 В СБУ потролили россиян после взрыва на Крымском мосту. Пресс-служба СБУ опубликовала оригинальное стихотворение об атаке на мост, которое вызвало восторг в сети.

9:29 Очевидцы с места событий публикуют фото, как выглядит мост после взрыва – один пролет просел, а другой оказался в море. Сейчас продолжают появляться фотографии последствий инцидента.

Последствия взрыва на Крымском мосту

9:18 В СБУ очень оригинально отреагировали на события на Керченском мосту. Как удалось выяснить Телеграфу у источников в СБУ, организовать взрыв на Крымском мосту могли осуществить оперативники Службы безопасности совместно с Военно-морскими силами.

08:41 Российские пропагандисты начали продвигать собственную версию событий. Говорили, что мост могли атаковать надводные дроны из третьей страны, например, из Грузии.

8:02 В результате взрыва на Крымском мосту есть погибшие.Как сообщили российские Telegram-каналы, в результате взрыва пострадала семья из Белгородской области — взрослые погибли, их 14-летнюю дочь госпитализировали. Они ехали по машине по мосту во время инцидента. есть

07:57 В ГУР особо многое не комментировали ситуацию вокруг взрывов на Крымском мосту. Спикер ведомства лишь отметил, что Крымский мост — это лишняя конструкция.

06:34 Атака на Крымский мост вызвала панику среди россиян. Взрывы вызвали среди них много гнева и призывов к "уничтожению Киева. Инцидент произошел примерно в 3 ночи.

Напомним, что все детали о взрыве на Крымском мосту вы можете прочесть в нашем материале. Заметим, что в начале лета на мосту заметили огромные трещины, так что в сети думали, что конструкция со временем может развалиться и сама.