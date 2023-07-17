Взрывы на Крымском мосту могут вынудить россиян к новому "жесту доброй воли"

Обеспечение группировок российской армии в Крыму, а также в Запорожской и Херсонской областях, с помощью плавсредств невозможно

В ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы, которые привели к его повреждению. Этот мост является главной военной артерией россиян на юге и если разрушения существенные, оккупантам придется отступить с оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей.

Об этом заявил генерал-майор запаса СБУ, заместитель главы СБУ (2014-2015 гг.) Виктор Ягун, пишет FREEДОМ.

"Сейчас обеспечение 30% всей группировки, которая находится в Украине, идет через Крым, из тех 30%, это 90% через мост идет. Обеспечить постоянное обеспечение группировки, которая находится в Крыму, а также южные группировки — Запорожской и Херсонской областей, с помощью плавсредств невозможно", — пояснил он.

Ягун добавил, что из-за недееспособности Крымского моста без обеспечения останутся 1,5 млн человек. Альтернативные пути поставок для россиян также закрыты — мост в Чонгаре разбомблен, а побережье находится под огневым контролем украинских войск.

Обратите внимание! "Тайгу лучше осваивайте": россияне угрожают "взять" Одессу и Николаев за удары по мосту, в сети ответили

"Если так случится им (оккупантам, – ред.) нужно проявлять "добрую волю" и по крайней мере выйти из оккупированных территорий Запорожской и Херсонской области. Это станет вопросом номер один для противника, и для них это будет очень серьезный удар и имиджевый, и стратегический", – резюмировал Виктор Ягун.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в СБУ прокомментировали взрывы на Крымском мосту — подробности обещают после Победы.