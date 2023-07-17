"шойгу, где кусок моста?": соцсети пестрят шутками и мемами о взрывах в Крыму

Взрывной инцидент стал поводом для обсуждений и волны шуток

Утренние взрывы на Крымском мосту наделали много шума в социальных сетях. Украинцы в восторге от произошедшего и не упускают момента потроллить россиян.

"Телеграф" собрал лучшие шутки и мемы в социальных сетях по данной ситуации.

Пользователи сети вслед за Службой безопасности Украины, которая поэтично отреагировала на взрывы, решили также добавить нотку поэзии в горячую новость сегодняшнего дня насчет моста.

Некоторые решили поразмышлять, кто же стоит за взрывами на мосту — боевые дельфины или все же натренированные пингвины.

Успели в сети посмеяться и с реакции россиян на происшествие.

Лучшие мемы

С самого утра сеть наполняет большое количество мемов по случаю "инцидента" на Крымском мосту.

Не забыли в мемах упомянуть и главного "вагнеровца" евгения пригожина, который ранее обматерил начальника генштаба вс рф валерия герасимова и министра обороны россии сергея шойгу за снарядный "голод".

"Телеграф" в свою очередь также решил пополнить коллекцию мемов.

Напомним, ранее источники "Телеграфа" в Службе безопасности Украины сообщили, что к ударам по Крымскому мосту могут быть причастны представители Военно-морских сил ВСУ и СБУ. При этом стоит добавить, что глава СБУ Василий Малюк ранее отмечал, что Крымский мост является вполне законной целью для Украины.