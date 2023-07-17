СБУ троллит россиян за взрывы на Крымском мосту: в сети оценили реакцию

Украинцы в восторге от "инцидента" на мосту

Служба безопасности Украины интересно отреагировала на взрывы на Крымском мосту, оригинально потроллив российских оккупантов своей поэзией. В сети уже успели оценить оригинальный ответ.

Соответствующий пост был опубликован в пресс-службе в понедельник, 17 июля.

"Соловейко, рідний брате. Знову міст пішов "поспати" Та раз… Два! P.S. Музика — народна. Слова — СБУ", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что после внезапной "бавовны" на Крмыском мосту в октябре 2022 года, СБУ также поэтично отреагировала на ситуацию, опубликовав измененный стих Тараса Шевченко:

"Світає. Міст гарно палає. Соловейко у Криму СБУ зустрічає".

Реакция социальных сетей

Пользователи соцсетей оценили забавную реакцию Службы безопасности Украины на очередную трагедию российских оккупантов из-за инцидента с мостом. К слову, некоторые даже отметили, что такое событие стало отличным подарком на их день рождения.

Напомним, что источники "Телеграфа" в СБУ сообщают о том, что происшествие на Крымском мосту может быть делом рук Военно-морских сил ВСУ, а также самой Службы безопасности. По их словам, мост был атакован беспилотниками и хотя добраться до него было сложно, спецслужбы все же смогли это сделать.