"Телеграф" узнал, кто устроил взрыв на Крымском мосту

Переправу, вероятно, атаковали с помощью надводных беспилотников

Утренний "хлопок" на Крымском мосту может быть делом рук оперативников Службы безопасности Украины и представителей Военно-морских сил ВСУ. Об этом "Телеграфу" сообщили источники в СБУ, комментируя подрыв переправы, соединяющей оккупированный Крым и Россию.

Как утверждают наши собеседники, мост был атакован с помощью надводных БПЛА. Добраться до моста было довольно сложно, но в конце концов нашим спецслужбам удалось это сделать.

Стоит напомнить, что ранее глава СБУ Василий Малюк подчеркивал: Крымский мост вполне законной целью для Украины. Также он обещал поведать все детали уникальных спецопераций после Победы.

Подчеркнем, что пока официальные подтверждения этой информации не предоставляли. При этом представитель Главного управления разведки Андрей Юсов намекнул, что Украина вполне могла приложить руку к этому, отметив, что мост является "лишней конструкцией".

Ранее "Телеграф" сообщал, где именно ранним утром на Крымском мосту раздались взрывы – кафиры даже поделились картой.

Также известно, что во время атаки пострадала семья россиян из Белгородской области, которые, очевидно, ехали на восхищенный остров отдыхать.