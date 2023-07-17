"Конструкция там лишняя": в ГУР отреагировали на взрывы на Крымском мосту

В украинской разведке отреагировали на резонансные события

Спикер ГУР МО Андрей Юсов заявил, что Украина не комментирует причины инцидента на Крымском мосту 17 июля, однако напомнил слова главы ГУР Кирилла Буданова: "Крымский мост — конструкция там лишняя".

Об этом он сказал в комментарии "Суспільному".

"Сейчас весь мир видит многокилометровые пробки и нарушения мостовых конструкций. Что касается дополнительных комментариев причин этого — мы не комментируем. Можно лишь процитировать слова руководителя ГУР МОУ Кирилла Буданова о том, что "Крымский мост — конструкция там лишняя", — сказал Юсов.

Он добавил, что разрушение секции моста вызовет у россиян проблемы с логистикой, что является плюсом для украинских войск.

"Поскольку полуостров используется россиянами как большой логистический хаб для перемещения сил и средств вглубь территории Украины. Конечно, любые логистические проблемы это дополнительные осложнения для оккупантов, которые создают потенциальные преимущества для украинских сил обороны", — отметил спикер ГУР.

Напомним, в ночь на 17 июля, на Крымском мосту раздалось несколько громких взрывов. Очевидцы утверждают, что в результате есть разрушение нескольких опор и, вероятно, одной из секций переправы. По предварительной информации, взрывы прогремели около 145-й опоры моста со стороны Краснодарского края рф. Автомобильное и железнодорожное движение по мосту приостановлено. Есть сообщения, что при взрыве пострадала семья из Белгородской области — взрослые погибли, их 14-летняя дочь госпитализирована.

Ранее Телеграф писал, что в сети появилось видео первых минут после взрыва на Крымском мосту.