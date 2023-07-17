"Бавовна" на Крымском мосту: где именно прогремели взрывы (карта)

Оккупационные "власти" полуострова сообщили о приостановлении движения авто и поездов

В понедельник, 17 июля, на Крымском мосту прогремело несколько громких взрывов. По словам очевидцев утверждают, произошло разрушение нескольких опор и, вероятно, одной из секций переправы.

Как сообщают росСМИ, взрывы произошли на 145-й опоре моста, которая согласно схеме, находится на острове Тузла.

Оккупационные "власти" полуострова сообщили о приостановлении движения авто и поездов по нему. Гауляйтер Крыма сергей аксенов призвал людей не ехать в Крым через мост, а выбирать для этого "альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы" — то есть отправляет граждан рф через оккупированные Донетчину, Запорожье и Херсонщину.

В то же время его советник заявил, что пункты пропуска Армянск, Джанкой, Перекоп работают в обычном режиме, "организовано движение туристов по альтернативному маршруту".

В справочной Южной пассажирской компании рф сообщают, что движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту приостановлено "по техническим причинам".

Как сообщал "Телеграф", по неподтвержденной информации, при взрывах на мосту якобы погибли два человека. Также в СМИ появилась информация, что после ночных событий президент россии владимир путин созывает экстренное заседание Совета безопасности.

Также мы рассказывали, что россияне заметно занервничали из-за событий на Крымском мосту и требуют от путина дать жесткий ответ и нанести удар по Киеву.