"Меня никто не остановит": Залужный сделал заявление об освобождении Крыма

На Западе опасаются негативной реакции россии

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что твердо решил освободить Крым от россиян, несмотря на возможное несогласие союзников. Украинский генерал пообещал сделать это, как только выдастся возможность.

Об этом он заявил в комментарии The Wall Street Journal. Однако западные СМИ опасаются, что такие заявления могут не понравиться властям россии.

Украинские союзники боятся реакции владимира путина на заявления Валерия Залужного об освобождении Крыма. Кроме того, неизвестно как отреагируют российские власти, когда ВСУ достигнут территории захваченного полусотрова.

Однако самого украинского генерала мнение западных чиновников мало волнует.

"Как только у меня будут средства, я что-нибудь сделаю. Мне наплевать — меня никто не остановит", — сказал Залужный в комментарии изданию.

Также он высказался об ударах украинского оружия по территории россии: "Чтобы спасти свой народ, почему я должен спрашивать у кого-то разрешения, что делать на территории врага? Потому что путин грозит ядерным оружием? Умирающим детям это безразлично. Это наша проблема, и нам решать , как убить этого врага. На его территории можно и нужно убивать на войне. Если наши партнеры боятся использовать свое оружие, мы будем убивать своим. Но только столько, сколько необходимо".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Китае прокомментировали желание Украины вернуть Крым. Власти страны напомнили о международно признанных границах 1991 года.