"Мене ніхто не зупинить": Залужний зробив заяву про звільнення Криму

На Заході побоюються негативної реакції росії

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що твердо вирішив звільнити Крим від росіян, незважаючи на можливу незгоду союзників. Український генерал пообіцяв зробити це, як тільки буде можливість.

Про це він заявив у коментарі The Wall Street Journal. Проте західні ЗМІ побоюються, що такі заяви можуть не сподобатися владі росії.

Українські союзники бояться реакції володимира путіна на заяви Валерія Залужного про звільнення Криму. Крім того, невідомо як відреагує російська влада, коли ЗСУ досягнуть території захопленого півсотрова.

Однак, самого українського генерала думка західних чиновників мало хвилює.

"Як тільки у мене будуть засоби, я щось зроблю. Мені начхати — мене ніхто не зупинить", — сказав Залужний у коментарі виданню.

Також він висловився про удари українською зброєю по території росії: "Щоб врятувати свій народ, чому я повинен питати в когось дозволу, що робити на території ворога? Тому що путін загрожує ядерною зброєю? Помираючим дітям це байдуже. Це наша проблема, і нам вирішувати, як вбити цього ворога. На його території можна і потрібно вбивати на війні. Якщо наші партнери бояться використовувати свою зброю, ми вбиватимемо своєю. Але лише стільки, скільки необхідно".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Китаї прокоментували бажання України повернути Крим. Влада країни нагадала про міжнародно визнані кордони 1991 року.