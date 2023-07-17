"Уничтожить Киев": у россиян паника после ночных взрывов на Крымском мосту

Официальной версии о произошедшем пока нет

В ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы, после чего в сети начали сообщать о масштабных разрушениях на нем. Все это вызвало панику среди россиян.

"Телеграф" собрал реакцию сети на все происходящее.

О взрывах на мосту стали писать около 3:00 ночи. Сразу после этого оккупационные "власти" Крымского полуострова заявили о прекращении движения по мосту.

"На мосту через Керченский пролив "упал" пролет, движение по нему остановлено. Чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Работают правоохранительные органы и все ответственные службы", – заявил так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов.

Также оккупанты просят туристов по возможности не покидать свои отели. При этом они пока так и не озвучили официальной информации о том, что именно случилось на мосту.

Россияне же в после таких событий в один голос начали писать, что диктатор владимир путин должен дать жесткий ответ и нанести удар по Киеву. Были и те, для кого такие событие не стали чем-то неожиданным.

Ранее "Телеграф" писал о том, что первый взрыв на Крымском мосту прогремел еще осенью прошлого года.