"Бавовна" на Кримському мосту: де саме пролунали вибухи (карта)

Окупаційна "влада" півострова повідомила про зупинення руху авто та поїздів

У понеділок, 17 липня, на Кримському мосту пролунало кілька гучних вибухів. За словами очевидців, сталося руйнування кількох опор і, ймовірно, однієї з секцій переправи.

Як повідомляють росЗМІ, вибухи сталися на 145-й опорі моста, яка за схемою розташована на острові Тузла.

Окупаційна "влада" півострова повідомила про зупинення руху авто та поїздів по ньому. Гауляйтер Криму сергій аксьонов закликав людей не їхати в Крим через міст, а вибирати для цього "альтернативний сухопутний маршрут через нові регіони" — тобто відправляє громадян Росії через окуповані Донеччину, Запоріжжя та Херсонщину.

Водночас його радник заявив, що пункти пропуску Армянськ, Джанкой, Перекоп працюють у звичайному режимі, "організовано рух туристів альтернативним маршрутом".

У довідковій Південної пасажирської компанії росії повідомляють, що рух залізничного транспорту Кримським мостом припинено "з технічних причин".

Як повідомляв "Телеграф", за непідтвердженою інформацією, під час вибухів на мосту нібито загинули двоє людей. Також у ЗМІ з’явилася інформація, що після нічних подій президент рф володимир путін скликає екстрене засідання Ради безпеки.

Також ми розповідали, що росіяни помітно занервували через події на Кримському мосту й вимагають від путіна дати жорстку відповідь і завдати удару по Києву.