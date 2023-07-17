Над однією з опор було видно густий дим: відео перших хвилин після вибуху на Кримському мості

Окупанти називають вибухи на мосту "надзвичайною подією"

У районі третьої години ночі 17 липня на Кримському мості прогриміли потужні вибухи, після чого окупаційна "влада" півострова повідомила про зупинення руху авто та поїздів ним.

Російські ЗМІ опублікували відео, на якому знято перші хвилини після події.

На кадрах, знятих очевидцями, видно, як над Кримським мостом здіймається дим. При цьому будь-які серйозні руйнування розглянути на відео не можна.

"Влада" окупованого півострова згодом підтвердила, що "надзвичайна подія" сталася в районі 145-ї опори мосту. У зв’язку з інцидентом туристів та мешканців Криму просять обирати маршрут до об’їзду через інші окуповані території України.

За непідтвердженою інформацією, під час вибухів на мосту загинули двоє людей. Також у росії писали, що травми зазнала дитина.

Також у ЗМІ з’явилася інформація про те, що після нічних подій президент росії володимир путін скликає екстрене засідання Ради безпеки.

Раніше Телеграф писав про те, як росіяни відреагували на події на Кримському мосту вночі 17 липня.