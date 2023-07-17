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Кілометрові пробки та паніка: росіяни масово біжать із Криму після удару по мосту (відео)

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
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Велика кількість людей намагається залишити півострів Новина оновлена 17 липня 2023, 17:53
Велика кількість людей намагається залишити півострів. Фото Колаж

Сотні машин зібралися біля Керченської поромної переправи в порту "Крим"

Нічний удар по Кримському мосту викликав справжню паніку у росіян і буквально змусив їх бігти з півострова. На доступних виїздах із Криму вже формуються величезні пробки.

Про це пише Cyprus Daily News.

Наголошується, що затор з автомобілів, що залишають півострів у напрямку Мелітополя, розтягнувся на 5 км. Пробка починається від Соколівського озера на трасі Е-105, приблизно за 20 км від Чонгарського мосту, який також нещодавно був атакований. За даними ЗМІ, серед автомобілів, що виїжджають, багато хто з них з російських регіонів.

Загалом у Криму перебуває близько 50 тисяч туристів. Більшість із них заїхала на власних автомобілях. Вони зараз мають два варіанти виїхати: на поромі через Керченську протоку або на авто через тимчасово окуповані росією території України. Про це пише пропагандистська агенція "РИА-Новости", посилаючись на слова глави Загальнонаціонального союзу індустрії гостинності.

У Херсонській області шляхом до Криму з боку Мелітополя і назад утворилися гігантські пробки. Затори сягають від 4 до 6 км.

Водночас глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив 24 каналу, що на цей час автомобільне сполучення на Кримському мосту не функціонує. Тому росіянам, які тікатимуть з півострова, окупаційна влада рекомендує скористатися маршрутом завдовжки 387 кілометрів. Він проходить через окуповані території – Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь та Ростовська область.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в росії прокоментували удари по мосту і заявили, що його атакували українські безпілотні надводні апарати. Натомість у СБУ сказали, що всі деталі цієї події обов’язково розкажуть, але після Перемоги України у війні.

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#Крим #Вибух #Росіяни #Пробки #Виїзд #Кримський міст