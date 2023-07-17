"шойгу, де шматок мосту?": соцмережі рясніють жартами та мемами про вибухи в Криму

Вибуховий інцидент став приводом для обговорень та хвилі жартів

Ранкові вибухи на Кримському мосту наробили багато галасу у соціальних мережах. Українці в захваті від того, що сталося, і не втрачають моменту потролити росіян.

"Телеграф" зібрав найкращі жарти та меми в соціальних мережах щодо цієї ситуації.

Користувачі мережі слідом за Службою безпеки України, яка поетично відреагувала на вибухи, вирішили також додати нотку поезії до гарячої новини сьогоднішнього дня щодо моста.

Дехто вирішив поміркувати, хто ж стоїть за вибухами на мосту — бойові дельфіни чи все ж таки натреновані пінгвіни.

Встигли в мережі посміятися і з реакції росіян на подію.

Найкращі меми

З самого ранку мережа наповнює велику кількість мемів з приводу інциденту на Кримському мосту.

Не забули в мемах згадати й головного "вагнерівця" євгена пригожина, який раніше обматюкав начальника генштабу вс рф валерія герасімова і міністра оборони росії сергія шойгу за снарядний "голод".

"Телеграф" своєю чергою також вирішив поповнити колекцію мемів.

Нагадаємо, раніше джерела "Телеграфа" у Службі безпеки України повідомили, що до ударів Кримським мостом можуть бути причетні представники Військово-морських сил ЗСУ та СБУ. При цьому слід додати, що голова СБУ Василь Малюк раніше зазначав, що Кримський міст є цілком законною ціллю для України.