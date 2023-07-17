Рука Заходу? У росії озвучили офіційну версію вибуху на Кримському мості

Слідчий комітет рф почав розслідування

Національний антитерористичний комітет рф порушив кримінальну справу щодо вибухів на Кримському мосту в ніч проти 17 липня за статтею "теракт".

Про це пишуть російські ЗМІ.

"Атаку на Кримський міст було здійснено о 3.05 двома українськими безпілотними надводними апаратами", — повідомили у комітеті.

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Водночас Слідчий комітет рф заявив, що вже розпочав пошуки осіб із числа українських спецслужб та військових формувань, які можуть мати відношення до організації теракту.

У свою чергу, російське Міністерство закордонних справ у вибухах на Кримському мосту традиційно помітило слід Заходу.

"Рішення про атаку на Кримський міст приймається українськими офіційними особами та військовими за участю американських та британських спецслужб", - зазначила речник МЗС росії марія захарова.

Раніше "Телеграф" писав про те, що внаслідок вибуху на Керченському мосту один із прольотів упав у воду, ще один зазнав серйозних пошкоджень. Також відомо про двох загиблих — це подружня пара з Бєлгородської області. Разом із ними в автомобілі була 14-річна донька, яка зазнала травм.