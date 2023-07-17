"Конструкція там зайва": в ГУР відреагували на вибухи на Кримському мосту

В українській розвідці відреагували на резонансні події

Речник ГУР МО Андрій Юсов заявив, що Україна не коментує причини інциденту на Кримському мосту 17 липня, проте нагадав слова глави ГУР Кирила Буданова: "Кримський міст — конструкція там зайва".

Про це він сказав у коментарі "Суспільному".

"Зараз весь світ бачить багатокілометрові затори і порушення мостових конструкцій. Що стосується додаткових коментарів причин цього — ми не коментуємо. Можна лише процитувати слова керівника ГУР МОУ Кирила Буданова про те, що "Кримський міст — конструкція там зайва", — сказав Юсов.

Він додав, що руйнування секції моста викличе у росіян проблеми з логістикою, що є плюсом для українських військ.

"Оскільки півострів використовується росіянами як великий логістичний хаб для переміщення сил і засобів в глиб території України. Звичайно, будь-які логістичні проблеми це додаткові ускладнення для окупантів, які створюють потенційні переваги для українських сил оборони", — зазначив речник ГУР.

Нагадаємо, в ніч на 17 липня, на Кримському мосту пролунало кілька гучних вибухів. Очевидці стверджують, що внаслідок цього є руйнування кількох опор та, ймовірно, однієї з секцій переправи. За попередньою інформацією, вибухи прогриміли поблизу 145 опори мосту з боку Краснодарського краю рф. Автомобільний та залізничний рух мостом призупинено. Є повідомлення про те, що під час вибуху постраждала родина з Бєлгородської області — дорослі загинули, їхню 14-річну доньку госпіталізовано.

Раніше "Телеграф" писав, що в мережі з'явилося відео перших хвилин після вибуху на Кримському мосту.