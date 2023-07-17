Що відомо про дрони-камікадзе, якими могли вдарити по Кримському мосту (фото)

Дебют надводних БПЛА відбувся у жовтні минулого року

Вибухи на Кримському мосту 17 липня могли стати наслідком атаки надводними БПЛА. Унікальні українські морські безпілотники вперше заявили про себе 29 жовтня минулого року, атакувавши російські військові кораблі у бухті окупованого Севастополя.

Про те, що являють собою українські надводні дрони-камікадзе, розповів "Мілітарний".

Ударний морський дрон — це невелике, швидкісне та високоманеврене дистанційно пілотоване судно з бойовою частиною на борту. Вона детонує під час зіткнення з ворожим кораблем.

Їх конструкція досить проста, що дозволяє виробляти такі дрони на малих непрофільних підприємствах в умовах країни, що воює. Згідно з офіційними заявами українських представників, вартість однієї одиниці становить близько 250 тисяч доларів.

Український морський безпілотник

Проаналізувавши фото українського морського дрону, експерти дійшли висновку, що його конструкція базується на цивільному гідроциклі канадської компанії Sea-Doo, а саме моделі GTX або Fish Pro. Це значно спростило та здешевило процес виробництва дронів.

Судно приводиться в дію водометним двигуном у кормовій частині корпусу, що працює у зв’язці з потужним трициліндровим бензиновим двигуном Rotax, здатним розганяти гідроцикл до 70 миль на годину.

Судячи з наявного на борту обладнання, дрон управляється за допомогою систем супутникової геолокації, а також відеоканалу, в якому сигнал з камери передається через систему супутникового зв’язку Starlink на пульт управління в командному пункті.

Ще одна особливість морського дрона першого покоління – система ініціації бойової частини. Вибухівка, встановлена всередині корпусу, приводиться в дію двома ударними детонаторами, які розташовані в носовій частині.

Український морський дрон-камікадзе на березі Криму

Також відомо, що морський дрон отримав новий металевий корпус, ймовірно, з алюмінію, замість оригінального зі скловолокна, яким комплектувався гідроцикл.

У ході краундфандингової кампанії зі збору коштів на виробництво флоту цих безпілотників, виробники повідомили деякі їхні технічні характеристики.

Довжина — 5,5 м

Повна вага – до 1000 кг

Операційний радіус дії – до 400 км.

Дальність ходу – до 800 км.

Автономність – до 60 годин

Бойове навантаження – до 200 кг

Максимальна швидкість – 80 км/год

Способи навігації — автоматична GNSS, інерційна, візуальна

Після першої бойової роботи надводних дронів у жовтні 2022 року робота над ним продовжилася, результатом чого стало створення БПЛА другого покоління.

Їх розміри стали меншими при збереженні загального компонування. Прототипи були представлені українськими медіа 22 березня 2023 року — саме того дня, коли кілька дронів атакували Севастопольську бухту.

Український морський безпілотник "За Єнота". Фото: Сергій Стерненко

Український морський безпілотник "Бахмут". Фото: Сергій Стерненко

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