Один проліт у морі, другий — просів: як виглядає Кримський міст після нічного вибуху (фото, відео)

Внаслідок вибуху на Керченському мості є загиблі

У мережі з’являється все більше фотографій та відео з місця вибуху на Керченському мосту, який пролунав у ніч проти 17 липня.

На опублікованих у російських пабликах кадрах видно, що один із прольотів мосту впав у море.

"Зруйнований проліт у бік Тамані. Інший проліт — у напрямку Керчі — просів", — пишуть росЗМІ.

Також пошкодженнь зазнали й інші конструкції мосту.

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На місці працюють екстрені служби.

Водночас, окупанти запевняють, що опори мосту під час вибуху не постраждали. Також нібито немає пошкоджень і на залізничній частині мосту, рух яким, за інформацією росЗМІ, вже відновлено.

Відомо, що внаслідок вибуху загинула сімейна пара, яка їхала по мосту. З ними у транспортному засобі перебувала 14-річна дівчинка, яка зазнала травм.

Раніше "Телеграф" писав про те, що за версією пропагандистів міст нібито був атакований з українського боку за допомогою надводних дронів. У росії вважають, що їх могли запустити із Грузії.