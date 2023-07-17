"Телеграф" дізнався, хто влаштував вибух на Кримському мосту

Переправу, ймовірно, атакували за допомогою надводних безпілотників

Ранкова "бавовна" на Кримському мосту може бути справою рук оперативників Служби безпеки України та представників Військово-морських сил ЗСУ. Про це "Телеграфу" повідомили джерела у СБУ, коментуючи підрив переправи, котра з'єднує окупований Крим і росію.

Як стверджують наші співрозмовники, міст був атакований за допомогою надводних БПЛА. Дістатися до мосту було досить складно, але зрештою нашим спецслужбам вдалося це зробити.

Варто нагадати, що раніше очільник СБУ Василь Малюк підкреслював: Кримський міст є цілком законною ціллю для України. Також він обіцяв розповісти всі деталі унікальних спецоперацій після Перемоги.

Підкреслимо, що поки офіційних підтверджень цій інформації не надавали. При цьому речник Головного управління розвідки Андрій Юсов натякнув, що Україна цілком могла докласти руку до цього, зазначивши, що міст є "зайвою конструкцією".

Раніше "Телеграф" повідомляв, де саме рано-вранці на Кримському мосту пролунали вибухи – окупанти навіть поділилися картою.

Також відомо, що під час атаки постраждала родина росіян із Бєлгородської області, які, очевидно, їхали на захоплений півострів відпочивати.