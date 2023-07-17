Один пролет в море, другой — просел: как выглядит Крымский мост после ночного взрыва (фото, видео)

В результате взрыва на Керченском мосту есть погибшие

В сети появляется все больше фотографий и видео с места взрыва на Керченском мосту, который прогремел в ночь на 17 июля.

На опубликованных в российских пабликах кадрах видно, что один из пролетов моста рухнул в море.

"Разрушен пролёт в сторону Тамани. Другой пролёт — в направлении Керчи — просел", — пишут росСМИ.

Также повреждения получили и другие конструкции моста.

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На месте работают экстренные службы.

В то же время оккупанты заверяют, что опоры моста при взрыве не пострадали. Также якобы нет повреждений и на железнодорожной части моста, движение по которому, по информации росСМИ, уже восстановлено.

Известно, что в результате взрыва погибла семейная пара, которая ехала по мосту. С ними в транспортном средстве находилась 14-летняя девочка, которая получила травмы.

Ранее "Телеграф" писал о том, что по версии пропагандистов, мост якобы был атакован с украинской стороны при помощи надводных дронов. В россии считают, что их могли запустить из Грузии.