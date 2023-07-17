Надводные дроны из Грузии: пропагандисты разгоняют свою версию взрывов на Крымском мосту

Пропагандисты озвучили свою версию событий

В ночь на 17 июля Крымский мост, в районе которого слышали мощные взрывы, атаковали морскими беспилотниками. Их могли запустить с территории третьей страны.

Версию об этом разгоняют российские СМИ.

По данным источника, удар якобы наносился надводными БПЛА.

"Об этом говорит характер повреждений опоры и то, что повреждение полотна произошло на гораздо меньшей протяженности, чем после первого теракта осенью прошлого года. Одновременно с этим могли применяться и ракеты воздух-земля о чем поступала информация ранее", — пишут пропагандисты.

В своих лучших традициях путинские издания утверждают, что данные беспилотники якобы пускали с кораблей, которые использовали в рамках "Зерновой сделки".

"Кроме того, вражеский беспилотник мог быть запущен и с территории третьей страны, например Грузии", — пишут россияне.

В то же время другие источники отмечают, что пролёт Крымского моста в сторону Тамани полностью разрушен, ещё один в направлении Керчи просел.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в результате взрывов на Крымском мосту погибли два человека, есть также пострадавший ребенок.