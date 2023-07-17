Есть погибшие: появились свежие данные о взрыве на Крымском мосту (фото)

Семья ехала в Крым из Старого Оскола

В результате взрывов на Крымском мосту, которые прогремели в ночь на 17 июля, погибли два человека.

Как заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, погибшие передвигались на машине по мосту в момент инцидента.

Также, по его словам, в транспортном средстве находился ребенок.

"Пострадала девочка, ранения средней тяжести, находится уже под присмотром врачей… Самое тяжелое – её родители погибли, папа и мама", — уточнил он.

По данным российских СМИ, пострадавшей 14 лет, ее доставили в одну из больниц Краснодарского края. У нее диагностированы множественные травмы тела, а также перелом носа и сотрясение головного мозга.

Погибшую мать девочки звали Наталья К., ей было 36 лет. Также погиб и 40-летний глава семейства.

"Семья ехала в Крым из Старого Оскола", — отмечает источник.

На опубликованных кадрах в сети видно, что на месте взрыва находится поврежденный автомобиль. Были ли погибшие именно в этом транспортном средстве — неизвестно.

Ранее "Телеграф" писал о том, что россияне начали писать в социальных сетях после взрывов на Крымском мосту.