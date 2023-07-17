Что известно о дронах-камикадзе, которыми могли ударить по Крымскому мосту (фото)

Дебют надводных БПЛА состоялся в октябре прошлого года

Взрывы на Крымском мосту 17 июля могли стать последствием атаки надводными БПЛА. Уникальные украинские морские беспилотники впервые заявили о себе 29 октября прошлого года, атаковав российские военные корабли в бухте оккупированного Севастополя.

О том, что представляют собой украинские надводные дроны-камикадзе, рассказал "Милитарный".

Украинский ударный морской дрон — это небольшое, скоростное и высокоманевренное дистанционно пилотируемое судно с боевой частью на борту. Она детонирует при столкновении с вражеским кораблем.

Их конструкция довольно проста, что позволяет производить такие дроны на малых непрофильных предприятиях в условиях воюющей страны. Согласно официальным заявлениям украинских представителей, стоимость одной единицы составляет около 250 000 долларов.

Украинский морской беспилотник

Проанализировав фото украинского морского дрона, эксперты пришли к выводу, что его конструкция основана на гражданском гидроцикле канадской компании Sea-Doo, а именно модели GTX или Fish Pro. Это значительно упростило и удешевило процесс производства дронов.

Судно приводится в действие водометным двигателем в кормовой части корпуса, работающего в связке с мощным трехцилиндровым бензиновым двигателем Rotax, способным разгонять гидроцикл до 70 миль в час.

Судя по имеющемуся на борту оборудованию, дрон управляется с помощью систем спутниковой геолокации, а также по видеоканалу, в котором сигнал с камеры передается через систему спутниковой связи Starlink на пульт управления в командном пункте.

Еще одна особенность морского дрона первого поколения — система инициации боевой части. Взрывчатка, установленная внутри корпуса, приводится в действие двумя ударными детонаторами, расположенным в носовой части.

Украинский морской дрон-камикадзе на берегу Крыма

Также известно, что морской дрон получил новый металлический корпус, вероятно, из алюминия, взамен оригинальному из стекловолокна, которым комплектовался гидроцикл.

В ходе краундфандинговой кампании по сбору средств на производство флота этих беспилотников, производители сообщили некоторые их технические характеристики.

Длина — 5,5 м

Полный вес – до 1000 кг

Операционный радиус действия – до 400 км.

Дальность хода – до 800 км

Автономность – до 60 часов

Боевая нагрузка – до 200 кг

Максимальная скорость – 80 км/ч

Способы навигации — автоматическая GNSS, инерционная, визуальная

После первой боевой работы надводных дронов в октябре 2022 года, работа над ним продолжилась, результатом чего стало создание БПЛА второго поколения.

Их размеры стали меньше при сохранении общей компоновки. Прототипы были представлены украинскими медиа 22 марта 2023 — именно в тот день, когда несколько дронов атаковали Севастопольскую бухту.

Украинский морской беспилотник "За Енота". Фото: Сергей Стерненко

Украинский морской беспилотник "Бахмут". Фото: Сергей Стерненко

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