Российский флот основательно поредел: скольких кораблей лишилась рф с момента вторжения (инфографика)

Черноморский флот россии лишился почти больше двух десятков кораблей

Корабль "Иван Хурс" Черноморского флота россии действительно был поврежден украинскими морскими дронами. Кроме того, из строя выведен фрегат "Эссен".

Инфографикой по уничтоженным российским кораблям поделилась АрмияInform. Всего с начала полномасштабного вторжения Силы обороны Украины повредили или уничтожили 22 корабля Черноморского флота россии.

Самой "крупной рыбой", которая возглавляет этот список, безусловно стал крейсер "Москва". Затопление бывшего флагмана Черноморского флота рф шокировало россиян и они долгое время пытались скрыть это.

К слову, повреждение корабля "Иван Хурс" россияне также пытались скрыть. Они даже публиковали видео его прохождения в Черном море якобы "без повреждений и крена", но после выяснилось, что этим кадрам несколько лет. Также в сети появился момент удара морского дрона на "Ивану Хурсу".

Всего за почти полтора года войны россия лишилась 17 боевых судов, а еще четыре выведены из строя на долгий срок. Также один корабль был выведен из строя на 10 суток — это фрегат "Эссен". Из-за чего Черноморский флот был вынужден держаться в Черном море подальше от украинского побережья, чтобы не рисковать другими судами.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россия лишилась подлодки и крейсера "Петр Великий". Две единицы флота в россии не хватает денег на ремонт и обсулживание кораблей.