"Беззубый" и "слепой": почему морской беспилотник поразил российский корабль"Иван Хурс"

Почему Иван Хурс не смог отразить атаку беспилотников

Российские оккупанты предпринимают неуклюжие попытки оправдаться и опровергнуть сообщения об ударе морского дрона по разведывательному кораблю "Иван Хурс". Однако все больше информации просачивается наружу.

Надо сказать, что разведывательный корабль "Иван Хурс" является одним из четырех судов проекта 18280, которые планировали построить в рф, но пока кроме "Хурса" в строю только еще одно – "Юрий Иванов".

Поврежденный корабль является одним из самых новых в вмф страны-оккупанта, так как был введен в строй в 2018 году, правда, сам проект 18280 начала 2000-х к этому моменту безнадежно устарел.

По задумке конструкторов, "Иванов" и "Хурс" должны были иметь не только навигационное оборудование, но и аппаратуру радиоразведки и радиоэлектронной борьбы для слежки и "глушения" связи врага. Предполагалось, что все угрозы корабль сможет засекать на большом расстоянии от себя, поэтому довольно крупное судно (длина 95 метров, водоизмещение до 4000 тонн и экипаж 120-130 человек) должен был иметь защиту всего из четырех пулеметов калибра 14,5 мм и нескольких переносных зенитных ракет "Игла" и "Верба".

Но как показали события 24 мая, "Иван Хурс" оказался "слепым" — его оборудование не смогло засечь дроны, и они были обнаружены экипажем лишь визуально. При этом на корабле было всего два крупнокалиберных пулемета вместо четырех на первом корабле серии. Проще говоря, 6-летний корабль оказался абсолютно не готовым к атаке и неспособным ее отразить – "слепым" и "беззубым".

Все это и позволило одному из морских беспилотников приблизиться к "Ивану Хурсу" и взорваться у его левого борта.

Ранее в апреле морские беспилотники атаковали черноморский флот рф прямо в бухте оккупированного Севастополя.