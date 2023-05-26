"Беззубий" та "сліпий": чому морський безпілотник вразив російський корабель "Іван Хурс"

Чому Іван Хурс не зміг відбити атаку безпілотників

Російські окупанти роблять незграбні спроби виправдатися і спростувати повідомлення про удар морського дрона по розвідувальному кораблю "Іван Хурс". Проте дедалі більше інформації просочується назовні.

Треба сказати, що розвідувальний корабель "Іван Хурс" є одним із чотирьох судів проекту 18280, які планували побудувати в росії, але поки що крім "Хурса" в строю тільки ще одне — "Юрій Іванов".

Пошкоджений корабель є одним із найновіших у ВМФ країни-окупанта, оскільки був введений в дію в 2018 році, щоправда, сам проект 18280 початку 2000-х до цього моменту безнадійно застарів.

За задумом конструкторів, "Іванов" та "Хурс" повинні були мати не лише навігаційне обладнання, а й апаратуру радіорозвідки та радіоелектронної боротьби для стеження та "глушіння" зв’язку ворога. Передбачалося, що всі загрози корабель зможе засікати на великій відстані від себе, тому досить велике судно (довжина 95 метрів, водотоннажність до 4000 тонн та екіпаж 120-130 осіб) повинен був мати захист всього з чотирьох кулеметів калібру 14,5 мм та кількох переносних. зенітних ракет "Ігла" та "Верба".

Але як показали події 24 травня, "Іван Хурс" виявився "сліпим" — його обладнання не змогло засікти дрони, і їх виявили екіпаж лише візуально. При цьому на кораблі було всього два великокаліберні кулемети замість чотирьох на першому кораблі серії. Простіше кажучи, 6-річний корабель виявився абсолютно не готовим до атаки і нездатним її відбити — "сліпим" та "беззубим".

Все це і дозволило одному з морських безпілотників наблизитися до Івана Хурса і вибухнути біля його лівого борту.

Раніше в квітні морські безпілотники атакували чорноморський флот Росії прямо в бухті окупованого Севастополя.