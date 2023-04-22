Минус крейсер и подлодка: рф лишилась еще двух важных единиц флота

Еще не начинали а уже потеряли два крупных корабля

Война в Украине показала, что технологии вооружения армии рф во многом очень устарели. А денег и времени у кремля нет не то, что на создание новых образцов, но даже и на доведение до финала текущих разработок условно новой военной техники. Именно поэтому рф может лишиться двух мощных кораблей, один из которых уже довольно стар, но его пытались модернизировать, а второй прослужил всего два года.

Об этом в своем Telegram-канале пишет военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, говоря о списании с флота оккупантов подводной лодки проекта 677 "Лада" и возможном списании флагмана флота рф – тяжелого атомного крейсера "Петр Великий".

"Нырнула и не всплыла"

Так, подводная лодка типа "Лада" была принята в состав флота рф 21.09.2021, то есть не пробыла в составе и 2 лет.

Как пишет Коваленко, проект 677 "Лада" берет свое начало в далеких 1980-х, но первую субмарину данного класса смогли принять в строй лишь в 2010-м году.

"И всего через год опытной эксплуатации, в 2011 году появилось предложение от "Лады" отказаться из-за огромного количества конструктивных и технологических дефектов. Но субмарину было решено "доводить до ума" и делали это следующие 10 лет. Причем без особого успеха", — пишет эксперт.

По его словам, подлодка имела недостаточную мощность силовой установки, недоработанный гидроакустический комплекс, нестабильный и регулярно дающий сбой боевой информационно-управляющий комплекс. Но главное – не было анаэробной воздухонезависимой энергетической установки, так как ее разработчику ЦКБ МТ "Рубин" и ЦНИИ СЭТ просто не дали на это денег.

Тогда российские эксперты планировали, что ЦКБ МТ "Рубин" и ЦНИИ СЭТ возобновят работу по ВНЭУ и к опытной эксплуатации смогут приступить в лучшем случае в 2027 (!!!). Но я был уверен, что с учетом вводимых тогда санкций и отсутствием доступа к технологиям даже двойного назначения – никогда", — утверждает Александр Коваленко.

В итоге подлодка в апреле 2020 года была отправлена на Кронштадтский морской завод для проведения модернизации, в сентябре 2021-го приняли в строй со всеми дефектами, но в конце концов решили просто списать.

"Но знаете, что самое интересное? В россии по этому дефективному проекту ведётся строительство ещё 4-х ДЭПЛ", — утверждает эксперт.

Подлодка проект 677 Лада

"Петр Великий" обмельчал"

Вслед за списанием подлодки появилась информация о возможности списания "гордости российского флота" – тяжелого атомного крейсера "Петр Великий", с его водоизмещением в 25 тысяч тонн, 2 атомными реакторами и противокорабельными ракетами "Гранит".

Будучи последним из заложенных еще при СССР, корабль вступил в строй лишь в 1998-м году и стал флагманом флота рф.

Александр Коваленко объяснил, что списание "Петра Великого" можно объяснить нехваткой денег на ремонт и отсутствием технологий для этого.

Так, "собрат" крейсера "Петр Великий" — "Адмирал Нахимов" находится в ремонте с 1997 года, но его так и не смогли провести. А по логике вещей та верфь, которая неспособна провести ремонт этого корабля, так же неспособна сделать то же самое и с другим.

"Корабль, нуждавшийся в срочном ремонте ещё 5 лет назад ("Петр Великий" — Телеграф), продолжал всё это время оставаться в строю. Результат? Информация о планах его списать. И это неудивительно, ведь если не смогли завершить за 26 лет ремонт "Нахимова", то, что будет с "Петей", которому до сих пор места нет на верфи?", — пояснил принятие решения о списании "Петра Великого" Александр Коваленко.

Вот уже более года на морском дне покоится флагман Черноморского флота рф – крейсер "Москва", пораженный новейшей украинской противокорабельной ракетой "Нептун".