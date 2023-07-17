СБУ тролить росіян за вибухи на Кримському мосту: у мережі оцінили реакцію

Українці у захваті від "інциденту" на мосту

Служба безпеки України цікаво відреагувала на вибухи на Кримському мосту, оригінально потроливши російських окупантів своєю поезією. У мережі вже встигли оцінити оригінальну відповідь.

Відповідний пост було опубліковано у пресслужбі СБУ у понеділок, 17 липня.

"Соловійко, рідний брате. Знову міст пішов "поспати" Та раз... Два! PS Музика — народна. Слова — СБУ", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що після раптової "бавовни" на Крмиському мосту у жовтні 2022 року, СБУ також поетично відреагувала на ситуацію, опублікувавши змінений вірш Тараса Шевченка:

"Світає. Міст гарно палає. Соловейко біля Криму СБУ зустрічає".

Реакція соціальних мереж

Користувачі соцмереж оцінили кумедну реакцію Служби безпеки України на чергову трагедію російських окупантів через інцидент з мостом. До речі, деякі навіть відзначили, що така подія стала чудовим подарунком їм на день народження.

Нагадаємо, що джерела "Телеграфа" в СБУ повідомляють про те, що подія на Кримському мосту може бути справою рук Військово-морських сил ЗСУ, а також самої Служби безпеки. За їхніми словами, міст був атакований безпілотниками й хоча дістатися до нього було складно, спецслужби все ж таки змогли це зробити.