Рука Запада? В россии озвучили официальную версию взрыва на Крымском мосту

Следственный комитет россии начал расследование

Национальный антитеррористический комитет возбудил уголовное дело по взрывам на Крымском мосту в ночь на 17 июля по статье "теракт".

Об этом пишут российские СМИ.

"Атака на Крымский мост была осуществлена в 3.05 двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами", — сообщили в комитете.

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В то же время Следственный комитет РФ заявил, что уже начал поиски лиц из числа украинских спецслужб и военных формирований, которые могут иметь отношение к организации теракта.

В свою очередь российское Министерство иностранных дел во взрывах на Крымском мосту традиционно заметило след Запада.

"Решение об атаке на Крымский мост принимается украинскими официальными лицами и военными при участии американских и британских спецслужб", — отметила спикер МИД рф мария захарова.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в результате взрыва на Керченском мосту один из пролетов упал в воду, еще один получил серьезные повреждения. Также известно о двух погибших — это супружеская пара из Белгородской области. Вместе с ними в автомобиле была 14-летняя дочь, которая получила травмы.