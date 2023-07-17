Не витримав навантаження: в СБУ офіційно прокоментували підрив Кримського мосту

Кримський міст є одним із транспортних коридорів воєнних поставок для російської армії

У СБУ офіційно прокоментували вибухи на Кримському мосту в ніч на 17 липня — там повідомили, що всі деталі щодо організації "бавовни" Служба безпеки України обов’язково розкриє після нашої Перемоги.

Про це заявив речник СБУ Артем Дехтяренко, повідомляє "Телеграф".

"Поки ж ми з цікавістю спостерігаємо, як один із символів путінського режиму вкотре не витримав воєнного навантаження", — зазначив він.

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Водночас у СБУ нагадали, що в одному з інтерв’ю Голова СБУ Василь Малюк заявляв, що норми міжнародного права, аналіз оперативної обстановки та традиції ведення війни дозволяють перерізати логістичні шляхи ворога. Кримський міст на сьогоднішній день є одним із транспортних коридорів воєнних поставок для російської армії.

Як розповідав "Телеграф", раніше Служба безпеки України цікаво відреагувала на вибухи на Кримському мосту, оригінально потроливши російських окупантів поезією. У мережі вже встигли оцінити оригінальну відповідь.