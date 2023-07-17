Не выдержал нагрузки: в СБУ официально прокомментировали подрыв Крымского моста

Крымский мост является одним из транспортных коридоров военных поставок для российской армии

В СБУ официально прокомментировали взрывы на Крымском мосту в ночь на 17 июля — там сообщили, что все детали организации "бавовны" Служба безопасности Украины обязательно раскроет после нашей Победы.

Об этом заявил спикер СБУ Артем Дехтяренко, сообщает "Телеграф".

"Пока же мы с интересом наблюдаем, как один из символов путинского режима в очередной раз не выдержал военной нагрузки", — отметил он.

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В то же время в СБУ напомнили, что в одном из интервью Глава СБУ Василий Малюк заявлял, что нормы международного права, анализ оперативной обстановки и традиции ведения войны позволяют перерезать логистические пути врага. Крымский мост сегодня является одним из транспортных коридоров военных поставок для российской армии.

Как рассказывал "Телеграф", ранее Служба безопасности Украины интересно отреагировала на взрывы на Крымском мосту, оригинально потролив российских оккупантов поэзией. В сети уже успели оценить оригинальный ответ.