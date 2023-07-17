Километровые пробки и паника: россияне массово бегут из Крыма после удара по мосту (видео)

Сотни машин скопились у Керченской паромной переправы в порту "Крым"

Ночной удар по Крымскому мосту вызвал настоящую панику у россиян и буквально заставил их бежать с полуострова. На доступных выездах из Крыма уже формируются громадные пробки.

Об этом пишет Cyprus Daily News.

Отмечается, что затор из автомобилей, покидающих полуостров в направлении Мелитополя растянулся на 5 км. Пробка начинается от Соколовского озера на трассе Е-105, примерно в 20 км от Чонгарского моста, который также недавно был атакован. По данным СМИ, среди выезжающих автомобилей многие из них из российских регионов.

В целом в Крыму находится порядка 50 тысяч туристов. Большая часть из них заехала на собственных автомобилях. У них сейчас есть два варианта выехать: на пароме через Керченский пролив или на авто через временно оккупированные россией территории Украины. Об этом пишет пропагандистское агентство "РИА-Новости", ссылаясь на слова главы Общенационального союза индустрии гостеприимства.

В Херсонской области по пути в Крым со стороны Мелитополя и обратно образовались гигантские пробки. Заторы достигают от 4 до 6 км.

В то же время глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил 24 каналу, что на данный момент автомобильное сообщение на Крымском мосту не функционирует. Потому россиянам, которые будут бежать с полуострова, оккупационные власти рекомендуют воспользоваться маршрутом протяженностью 387 километров. Он проходит через оккупированные территории — Мелитополь, Бердянск, Мариуполь и Ростовская область.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в россии прокомментировали удары по мосту и заявили, что он был атакован украинскими беспилотными надводными аппаратами. Вместе с тем в СБУ сказали, что все детали этого происшествия обязательно расскажут, но после Победы Украины в войне.