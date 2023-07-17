Советник главы офиса президента Михаил Подоляк о подрыве Крымского моста

Бьет ли молния дважды в одно место, или Кто и зачем на самом деле взрывает Керченский мост.

Безусловно, очередная "травматизация" объекта незаконного строительства, который известен под ником "Керченский мост", выглядит и странно, и многообещающе. На первый взгляд, психологически это, конечно же, весьма перспективно для Украины, так как вполне рельефно показывает абсолютную незащищенность и этого объекта, и оккупированного полуострова в целом. Более того, все, что неизменно бравурно и с невероятным пафосом говорилось о способности России что/либо контролировать на оккупированных территориях и в самой России, не соответствует действительности. И это уже аксиома, которая должна безусловно пугать россиян. И это их чрезвычайно пугает. А в скором времени приведет к накопительному "пугательному" эффекту разлагающего свойства…

Однако давайте допустим – с учетом объема повреждений, – что столь эффектно/неэффектный (железка продолжает функционировать) подрыв совершили сами русские. Исходя из их нынешнего интеллектуального уровня и неумения предвидеть последствия – вполне себе сценарий.

Так какие же задачи они могли решать? Первое: попытаться перехватить тему… терроризма. Примитивно, но тем не менее. Заорать на весь пропагандистский рот, что террористические акты совершает не только Россия. Что, собственно, уже и делают. Банальная российская пропаганда… Второе: обеспечить конкретный "живой щит" из гражданских оккупантов вдоль линии соприкосновения по всей оккупированной территории. Грубо говоря, обеспечить прикрытие сухопутного коридора для подвоза резервов "женщинами и детьми". Опять же классическая российская (публично не раз декларируемая Путиным) тактика ведения боевых действий в больших масштабах… Третье: попытаться глубже напугать своих неофитов и агрессивно воздействовать на социальную среду в самой России. Доказать, что это реальная война, пусть и названная лживо "СВО". И что 17 месяцев "трехдневной" войны – вообще норм. И что потери в несколько сотен тысяч – просто праздник.

Тоже классика лжи…

И, наконец, четвертое: существует вечная теперь необходимость генерировать максимально кровавые и скандальные поводы, чтобы отвлекать внимание от "слабого царя" по фамилии Путин, который блестяще продемонстрировал свою трусливость в личной ситуации с неудачным "пригожинским мятежом"…

Так или иначе, все это очень практично и очень типично для России – примитивные технологические задачи и примитивные технологические решения. И безразлично ведь, что это сильно бьет по репутации "российской армии" и российских спецслужб…