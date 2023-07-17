"Наверное, был корабль-матка": россияне гадают, откуда разбомбили Крымский мост

Приспешники оккупантов вышли на весьма неожиданный "след"

Утренний взрыв на Крымском мосту, который, по неофициальной информации, устроили надводные дроны, было весьма сложно воплотить в жизнь. Сейчас россияне гадают, как же это могло произойти.

Об этом сообщает "Телеграф".

Так, пропагандистское издание "Readovka", рассуждая на эту тему, пришло к выводу, что дроны запустили откуда-то с близка.

"Морские дроны ВСУ не отличаются большим запасом хода и высокой скоростью движения, следовательно, их нужно каким-то образом доставить ближе к цели удара", — говорится в сообщении.

В связи с этим приспешники оккупантов вышли на весьма неожиданный "след". Они предположили, что корабль "Tq Samsun", который был последним кораблем, вышедшим из порта Одессы в рамках "Зерновой сделки", якобы был использован, как "корабль матка" для дронов.

"С него запустить беспилотник в направлении полуострова", — считают пропагандисты.

Также, гадают российские "аналитики", дроны якобы могли запустить и с других суден, вышедших их различных портов.

"Ближе всего к Крымскому мосту расположены турецкие порты Синоп и Самсун, а также грузинские Батуми и Поти, из которых также могли выйти в Черное море корабли-носители морских беспилотников ВСУ", — пишут "журналисты".

Стоит отметить, что их теории не подкрепляются ничем, а логика заключается только в том, что украинские дроны, якобы не могут плыть на дальние расстояния. Хотя это уже далеко не первая атака беспилотников по оккупированному Крыму.

Напомним, что предыдущий инцидент произошел 16 июля. Тогда россиян на полуострове массово атаковали неизвестные БПЛА.

Подробно узнать о новом "хлопке" на Крымском мосту вы можете в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.