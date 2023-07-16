Севастополь атаковали беспилотники: оккупанты хвастаются работой ПВО, но есть важный нюанс (видео)

Движение катеров и паромов в Севастопольской бухте временно прекращено

Временно оккупированный Севастополь ночью был атакован беспилотными аппаратами. Захватчики утверждают, что все воздушные цели сбиты, а в результате происшествия никто не пострадал.

Так, в ночь на воскресенье, 16 июля, над морем было сбито восемь беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале написал псевдогубернатор аннексированного Севастополя михаил развожаев.

"Наш флот во взаимодействии с силами ПВО этой ночью отразил атаку вражеских БПЛА на Севастополь над морем в районе м. Херсонес, в районе Севастопольской бухты и Балаклавы. Над морем сбили 1 БПЛА и 5 подавили силами РЭБ. Также были уничтожены 2 надводных беспилотника на внешнем рейде. Подчёркиваю: никакие объекты ни в городе, ни в акватории — не пострадали", — сказал он.

Позже развожаев сообщил о девятом БПЛА, который был сбит в районе мыса Манганари.

"Итого этой ночью сбили 2 БПЛА и 5 подавили силами РЭБ. Также были уничтожены 2 надводных беспилотника на внешнем рейде. Сейчас в городе все спокойно", — заявил псевдогубернатор.

В то же время информацию об атаке беспилотников прокомментировала руководитель пресс-центра Сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. По ее словам, взрывы в Крыму — обычная провокация россиян. Таким образом они хотят убедить местное население в своей работе над обеспечением их безопасности.

"В частности, они (россияне, -Ред.) очень сильно реагируют на сообщения в информационном поле. То есть, увидев такие крепкие заявления главнокомандующего, оккупанты вполне способны обеспечивать подобные провокации", – считает она.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что несколько мощных взрывов произошло в Симферополе. Были зафиксированы прилеты в районе железнодорожного вокзала.