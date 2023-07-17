"Напевно, був корабель-матка": росіяни гадають, звідки розбомбили Кримський міст

Поплічники окупантів вийшли на вельми несподіваний "слід"

Ранковий вибух на Кримському мосту, який, за неофіційною інформацією, влаштували надводні дрони, було дуже складно втілити в життя. Зараз росіяни гадають, як це могло статися.

Про це повідомляє "Телеграф".

Так, пропагандистське видання "Readovka", розмірковуючи на цю тему, дійшло висновку, що дрони запустили звідкись зблизька.

"Морські дрони ЗСУ не відрізняються великим запасом ходу і високою швидкістю руху, отже, їх треба якимось чином доставити ближче до мети удару", — йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим поплічники окупантів вийшли на вельми несподіваний "слід". Вони припустили, що корабель "Tq Samsun", який був останнім кораблем, що вийшов із порту Одеси в рамках "Зернової угоди", нібито був використаний як "корабель матка" для дронів.

"З нього запустити безпілотник у напрямку півострова", — вважають пропагандисти.

Також, гадають російські "аналітики", дрони нібито могли запустити і з інших суден, що вийшли з різних портів.

"Найближче до Кримського мосту розташовані турецькі порти Синоп і Самсун, а також грузинські Батумі та Поті, з яких також могли вийти в Чорне море кораблі-носії морських безпілотників ЗСУ", — пишуть "журналісти".

Варто зазначити, що їхні теорії не підкріплюються нічим, а логіка полягає лише в тому, що українські дрони, нібито, не можуть пливти на далекі відстані. Хоча це вже далеко не перша атака безпілотників по окупованому Криму.

Нагадаємо, що попередній інцидент стався 16 липня. Тоді росіян на півострові масово атакували невідомі БПЛА.

Детально дізнатися про нову "бавовну" на Кримському мості ви можете у матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.