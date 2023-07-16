Зернова угода закінчилася? Останнє судно з українським зерном залишило порт Одеси

Суховантажник прибуде до Стамбула 17 липня

Останнє судно з українським зерном, якому дозволили вихід із порту Одеси в рамках зернової угоди, залишило територіальні води України.

Як повідомляє Reuters, йдеться про судно "Tq Samsun" під турецьким прапором, яке залишило Одесу рано-вранці неділі, 16 липня.

За даними MarineTraffic, суховантажник має прибути в порт Стамбула в понеділок.

Термін дії зернової ініціативи спливає 17 липня, оскільки росія відмовилася брати подальшу участь у цій програмі, яка допомагала знизити ціни на глобальному ринку продуктів харчування та тим самим забезпечити бідні країни їжею. Останнє судно за цією програмою було зареєстроване 27 червня.

В ООН заявили, що очікують від російського диктатора володимира путіна угоди на продовження угоди.

Однак напередодні путін розмовляв із президентом ПАР Сирилом Рамафосою та заявив, що перешкоди для експорту добрив із росії виконано не було. Це є головною причиною, через яку москва не хотіла продовжувати участь в угоді.

Як повідомлялося раніше, 14 липня президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що росія погодилася продовжити зернову угоду, однак у кремлі після цього спростували ці слова.