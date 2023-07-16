Зерновая сделка закончилась? Последнее судно с украинским зерном покинуло порт Одессы

Судно прибудет в Стамбул 17 июля

Последнее судно с украинским зерном, которому разрешили выход из порта Одессы в рамках зерновой сделки, покинул территориальные воды Украины.

Как сообщает Reuters, речь идет о судне "Tq Samsun" под турецким флагом, которое покинуло Одессу рано утром воскресенья, 16 июля.

Согласно данным MarineTraffic, сухогруз должен прибыть в порт Стамбула в понедельник.

Срок действия зерновой инициативы истекает 17 июля, поскольку россия отказалась принимать дальнейшее участие в этой программе, которая помогала снизить цены на глобальном рынке продуктов питания и тем самым обеспечить бедные страны едой. Последнее судно по этой программе было зарегистрировано 27 июня.

В ООН заявили, что ожидают от российского диктатора владимира путина соглашения на продление сделки.

Однако накануне путин разговаривал с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой и заявил, что препятствия для экспорта удобрений из россии выполнены не были. Это является главной причиной, по которой москва не хотела продолжать участие в сделке.

Как сообщалось ранее, 14 июля президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что россия согласилась продлить зерновую сделку, однако в кремле после этого опровергли эти слова.