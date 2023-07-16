Севастополь атакували безпілотники: окупанти валяться роботою ППО, але є важливий нюанс (відео)

Рух катерів та поромів у Севастопольській бухті тимчасово припинено

Тимчасово окупований Севастополь уночі був атакований безпілотними літальними апаратами. Загарбники стверджують, що всі повітряні цілі збиті, а внаслідок події ніхто не постраждав.

Так, у ніч на неділю, 16 липня, над морем було збито вісім безпілотників. Про це у своєму Telegram-каналі написав псевдогубернатор анексованого Севастополя михайло развожаєв.

"Наш флот у взаємодії з силами ППО цієї ночі відбив атаку ворожих БПЛА на Севастополь над морем в районі м. Херсонес, в районі Севастопольської бухти та Балаклави. Над морем збили 1 БПЛА і 5 придушили силами РЕБ. Також було знищено 2 надводні безпілотники на зовнішньому. рейді. Наголошую: жодні об’єкти ні в місті, ні в акваторії — не постраждали", — сказав він.

Пізніше рарвожаєв повідомив про дев’ятий БПЛА, який був збитий у районі мису Манганарі.

"Разом цієї ночі збили 2 БПЛА і 5 придушили силами РЕБ. Також було знищено 2 надводні безпілотники на зовнішньому рейді. Зараз у місті все спокійно", — заявив псевдогубернатор.

Водночас інформацію про атаку безпілотників прокоментувала керівник пресцентру Сил оборони та охорони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону. За її словами, вибухи у Криму – звичайна провокація росіян. Таким чином вони хочуть переконати місцеве населення у своїй роботі над забезпеченням їхньої безпеки.

"Зокрема вони (росіяни, — Ред.) дуже сильно реагують на повідомлення в інформаційному полі. Тобто, побачивши такі міцні заяви головнокомандувача, окупанти цілком здатні забезпечувати подібні провокації", — вважає вона.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що кілька потужних вибухів сталося у Сімферополі. Було зафіксовано прильоти в районі залізничного вокзалу.