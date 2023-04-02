"Об'єкт номер шість": Данілов запропонував перейменувати Севастополь

Перейменування міста стане одним із дванадцяти кроків щодо остаточного звільнення Кримського півострова з-під окупації

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов запропонував перейменувати Севастополь на Ахтіар. Фактично це буде поверненням місту історичної назви, що стане черговим кроком для відновлення справедливості після деокупації міста. До речі, загарбники на півострові вже активно готуються до можливого приходу ЗСУ, переривши пляжі задля встановлення "оборонних споруд".

Про зміну назви Севастополя Данілов написав на власній Facebook-сторінці, розмірковуючи про 12 кроків, які знадобляться для деокупації Криму. Загалом чиновник стверджує, що це дозволить прибрати від міста привид кремлівської ідеології щодо "славетних подвигів дідів".

"Враховуючи місце та роль в ідеології раши*му, системі негативного міфотворення і переписування історії, так званий "город русской славы" ("слава" якого, зокрема, полягає в тому, щоб, не вступивши в бій, топити власний флот) перейменовується в "Об‘єкт №6". Верховна Рада України пізніше приймає рішення про нову назву міста. Можливо, Ахтіар", — зазначив Данілов.

Севастополь на карті

Підкреслимо, що назву Ахтіар Севастополь мав двічі — у 1783-1784 та 1797-1826 роках.

Також він додав, що після деокупації в Криму обов'язково буде зведено пам'ятник під особливою для українців назвою "русский военный корабль идёт на**й". Цей проєкт, за словами секретаря РНБО, винесуть на суспільне обговорення. Варіант, який пропонує сам Данілов — встановити об'єкт на п'єдесталі пам'ятника затопленим кораблям у Севастополі.

Детальніше про всю концепцію звільнення Криму можна прочитати на "Телеграфі": Для деокупації Криму мають бути здійснені 12 кроків — Олексій Данілов

Також ми повідомляли про те, як лінії оборони російських військових в Криму виглядають з космосу. В мережі поділилися вельми наглядними супутниковими знімками.

Крім цього "Телеграф" розповідав, що жителів окупованого півострова регулярно жахають радіо-повідомлення про необхідність евакуюватися.