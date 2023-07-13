Ще одна жертва окупації: російські військові вбили пішохода у Криму (відео)

Поранення отримали кілька людей

У Севастополі путінські війська вбили цивільного. Військова вантажівка на величезній швидкості таранила автомобілі мирних жителів.

Про це розповів український журналіст Денис Казанський.

Як стало відомо, в окупованому Севастополі російська військова вантажівка, несучись на величезній швидкості, збила пішохода і протаранила цивільні автомобілі. Загалом, за даними росЗМІ, російський військовий "назбирав" дорогою шість легковиків та один автобус.

На жаль, одна людина (пішохід) внаслідок отриманих травм померла. Крім того, поранення різного ступеня тяжкості отримали 8-річна та 40-річна пасажирки автомобіля "Шевроле".

"Так виглядає "захист від українських "фашистів", — зазначає Казанський.

Наразі російські поліцейські встановлюють причини ДТП. Існує попередня версія, що у водія вантажівки відмовили гальма.

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