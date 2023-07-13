Еще одна жертва оккупации: российские военные убили пешехода в Крыму (видео)

Ранения получили несколько человек

В Севастополе путинские войска убили гражданского. Военный грузовик на огромной скорости таранил автомобили мирных жителей.

Об этом рассказал украинский журналист Денис Казанский.

Как стало известно, в оккупированном Севастополе российский военный грузовик, несясь на огромной скорости, сбил пешехода и протаранил гражданские автомобили. Всего, по данным росСМИ, российский военный "насобирал" по дороге шесть легковушек и один автобус.

К сожалению, один человек (пешеход), в результате полученных травм скончался. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили 8-летняя и 40-летняя пассажирки автомобиля "Шевроле".

"Так выглядит "защита от украинских "фашистов", — отмечает Казанский.

Сейчас российские полицейские устанавливают причины ДТП. Существует предварительная версия, что у водителя грузовика отказали тормоза.

Напомним, ранее мы писали о том, что временно оккупированный Крым посетила "бавовна". "Хлопки" слышали в бухте Казачьей и у мыса Фиолент.

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